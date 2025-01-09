Потребление электричества стабилизировалось: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах после 13 массированных атак рф в прошлом году.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня стабилизировалось и держится на уровне, соответствующем сезонным показателям. На энергообъектах продолжаются аварийно восстановительные работы. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 9 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня - в среду. Вчера, 8 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и в предыдущий день - во вторник, 7 января», - говорится в сообщении.
Как указано, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. «Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - отметили в НЭК.
«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в Укрэнерго, посоветовав следить за сообщениями облэнерго.
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