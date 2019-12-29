Спостерігачі ОБСЄ прямують на обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) фіксуватимуть обмін полоненими. Про це повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk, передає УНН.
“Спостерігачі ОБСЄ їдуть фіксувати обмін полоненими”, — йдеться в повідомленні каналу.
Також оприлюднений відеозапис з машиною ОБСЄ, яка, ймовірно, їде на місце обміну.
Зазначимо, раніше сьогодні стало відомо, що колона автобусів з, ймовірно, утримуваними особами з української сторони прибула до КПВВ “Майорськ”, де повинен відбутися процес обміну з бойовиками так званих “Л/ДНР”.
Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський.
За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.