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Спливає піврічний термін роботи футбольної ТСК: голова Комісії розповів, що далі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. ТСК з будівництва футбольних майданчиків працює над звітом і вже завтра може за нього голосувати. Питання доцільності продовженні сроків роботи Комісії - поки відкрите, тож його розглядатимуть колегіально. Про варіанти та терміни представлення підсумків піврічної діяльності футбольної ТСК розповів у коментарі УНН Голова Комісії Анатолій Костюх.

Спливає піврічний термін роботи футбольної ТСК: голова Комісії розповів, що далі

"Робоча група працює над звітом. У робочу групу увійшли всі 10 членів ТСК і завтра, я думаю, що вже сформований, впорядкований текст - на розгляді комісії, і будемо голосувати", - сказав він.

За словами Костюха, завтрашнє чергове засідання "скоріш за все, буде крайнє в рамках цієї ТСК", яка, згідно рішення ВР, працювала півроку.

Водночас, голова припустив, що може бути два варіанти розвитку подій.

"Що завтра буде рекомендовано подати звіт із завершенням роботи, згідно Закону. Крім того, є варіант продовження роботи ТСК ще на якийсь час, бо є кілька народних депутатів із ТСК, які вбачають таке за доцільне", - пояснив Костюх, зауваживши, що рішення у будь-якому випадку буде прийматися колегіально.

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Він додав, що за час роботи Комісія отримала багато інформації, але ще свою відповідь не надали Рахункова і аудиторська служби.

"Пандемія COVID-19 внесла трішки зміни у роботу всіх державних структур і, відповідно, через це у нас відбулася затримка зі звітами, як я розумію, Рахункової і аудиторської служб", - припустив нардеп.

А тому, знову ж таки, може бути кілька варіантів подальших дій ТСК.

"ВР може залишити за собою право прийняти звіт і зобов’язати відповідні структури, органи, аби вони прозвітували потім про проведену роботу у цьому напрямку. А може й продовжити роботу ТСК і в рамках неї отримати матеріали і подати змістовний звіт", - додав Костюх.

Нагадаємо, футбольна ТСК була утворена 15 листопада минулого року. Члени комісії мають завершити роботу і представити звіт у Верховній Раді — не пізніше 15 травня.

За час роботи депутати неодноразово заслуховували правоохоронців, відвідали завод із виробництва штучного футбольного покриття “ФФУ Продакшн”, а також побували на полях, збудованих підприємством.

Тому, роботу "футбольній" ТСК доцільно вже завершувати, наголошував депутат Сергій Алєксєєв, який брав участь у засіданнях після чого рекомендував Комісії "зосередитися саме на питаннях своєї компетенції, не виходячи за її межі". 

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