Футбольна ТСК засідатиме у четвер: питань до УАФ у нардепів вже не лишилося
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Парламентська ТСК з питань будівництва футбольних майданчиків отримала від УАФ усі запитувані документи, а тому, наразі, не має потреби у будь-якій додатковій інформації від Асоціації та її Президента Андрія Павелка. Тож, наступне засідання Комісії не буде виїздним до Будинку футболу. Про це УНН розповів член ТСК, нардеп Богдан Кицак.
“Ми плануємо ще одне закрите засідання, де ми повторно заслухаємо правоохоронні органи — чи були зрушення після останньої нашої зустрічі.
Відбудеться воно у четвер.
Ми на комісії обговорювали питання (запрошення Президента УАФ Павелка провести засідання у Будинку футболу — ред.). Але, так як це вже прикінцеве засідання, — ми вийшли на фінішну пряму, то додаткових виїзних засідань ми на даний момент не потребуємо.
...Тим паче, що УАФ надала нам широкий масив документів для ознайомлення. Там в цілому вся необхідна нам інформація є”, — сказав він.
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Кицак додав, що в ТСК зараз триває робота над кінцевим звітом про підсумки діяльності Комісії.
Нагадаємо, футбольна ТСК була утворена 15 листопада минулого року. Члени комісії мають завершити роботу і представити звіт у Верховній Раді — не пізніше 15 травня.
За час роботи депутати неодноразово заслуховували правоохоронців, відвідали завод із виробництва штучного футбольного покриття “ФФУ Продакшн”, а також побували на полях, збудованих підприємством.
Нещодавно президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко запросив членів парламентської ТСК у Будинок футболу для проведення чергового засідання, задекларувавши свою готовність прокоментувати будь-які запитання нардепів.
Також нагадаємо, під час минулого засідання, Комісія відмовилася підтримати проект звіту про роботу авторства депутата Григорія Мамки. Натомість депутати підтримали проект голови ТСК Анатолія Костюха.