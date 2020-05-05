Футбольная ВСК будет заседать в четверг: вопросов к УАФ у нардепов не осталось

КИЕВ. 5 мая. УНН. Парламентская ВСК по вопросам строительства футбольных площадок получила от УАФ все запрашиваемые документы, а потому, пока, не нуждается в любой дополнительной информации от Ассоциации и ее Президента Андрея Павелко. Поэтому, следующее заседание Комиссии не будет выездным в Дом футбола. Об этом УНН рассказал член ВСК, нардеп Богдан Кицак.