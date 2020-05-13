Истекает полугодовой срок работы футбольной ВСК: председатель Комиссии рассказал, что дальше

"Рабочая группа работает над отчетом. В рабочую группу вошли все 10 членов ВСК и завтра, я думаю, что уже сформированный, упорядоченный текст - на рассмотрении комиссии, и будем голосовать", - сказал он.

По словам Костюха, завтрашнее очередное заседание "скорее всего, будет крайнее в рамках этой ВСК", которая, согласно решению ВР, работала полгода.

В то же время, председатель предположил, что может быть два варианта развития событий.

"Что завтра будет рекомендовано подать отчет с завершением работы, согласно Закону. Кроме того, есть вариант продолжения работы ВСК еще на некоторое время, потому что есть несколько народных депутатов из ВСК, которые видят такое целесообразным", - пояснил Костюх, отметив, что решение в любом случае будет приниматься коллегиально.

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Он добавил, что за время работы Комиссия получила много информации, но еще свой ответ не предоставили Счетная и аудиторская службы.

"Пандемия COVID-19 внесла немного изменения в работу всех государственных структур и, соответственно, поэтому у нас произошла задержка с отчетами, как я понимаю, Счетной и аудиторской служб", - предположил депутат.

Поэтому, опять же, может быть несколько вариантов дальнейших действий ВСК.

"ВР может оставить за собой право принять отчет и обязать соответствующие структуры, органы, чтобы они отчитались потом о проведенной работе в этом направлении. А может и продолжить работу ВСК и в рамках нее получить материалы и подать содержательный отчет", - добавил Костюх.

Напомним, футбольная ВСК была создана 15 ноября прошлого года. Члены комиссии должны завершить работу и представить отчет в Верховной Раде - не позднее 15 мая.

За время работы депутаты неоднократно заслушивали правоохранителей, посетили завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн", а также побывали на полях, построенных предприятием.

Поэтому, работу "футбольной" ВСК целесообразно уже завершать, отмечал депутат Сергей Алексеев, который участвовал в заседаниях после чего рекомендовал Комиссии "сосредоточиться именно на вопросах своей компетенции, не выходя за ее пределы".