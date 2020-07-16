Співвласнику готелю "Токіо Стар", в якому згоріло 9 людей, завтра обиратимуть запобіжний захід

"Його (співвласника готелю – ред.) затримали вчора, а завтра йому мають обрати запобіжний захід. Підозра у нього вже є, йому заочно було повідомлено, він був оголошений у розшук, ухвалою суду дозволений привід його до суду задля обрання запобіжного заходу. І завтра йому обиратимуть цей запобіжний захід", - повідомили у прокуратурі.

Зазначимо, раніше сьогодні поліція Одещини повідомила, що чоловіка затримали, коли той намагався перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса".

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.



