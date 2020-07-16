Совладельцу отеля "Токио Стар", в котором сгорело 9 человек, завтра будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Завтра в Одессе будут избирать меру пресечения совладельцу отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Одесской области.
"Его (совладельца гостиницы - ред.) задержали вчера, а завтра ему должны избрать меру пресечения. Подозрение у него уже есть, ему заочно было сообщено, он был объявлен в розыск, постановлением суда разрешен повод его в суд для избрания меры пресечения. И завтра ему будет избрана эта мера пресечения", - сообщили в прокуратуре.
Отметим, ранее сегодня полиция Одесской сообщила, что мужчину задержали, когда он пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса".
Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошла ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.