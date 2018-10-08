Співробітнику столичного главку СБУ продовжили термін відсторонення від посади

"Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, від посади начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області на два місяці, тобто до 21 листопада 2018 року включно", - йдеться у рішенні суду.



Нагадаємо, 24 квітня 2018 року співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.



27 квітня 2018 року Солом’янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.



У травні суд відсторонив Карамушку від посади керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ у Києві та Київській області.



Також зазначимо, слідство у справі співробітника київського главку СБУ продовжили до 24 жовтня 2018 року.