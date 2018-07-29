Слідство у справі співробітника київського главку СБУ продовжили до 24 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Згідно з ухвалою, до суду звернувся детектив НАБУ з клопотанням, в якому просив продовжити досудове розслідування у справі співробітника київського главку СБУ Олександра Карамушки і ще однієї особи.
“...продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні ... до 6 (шести) місяців, тобто до 24 жовтня 2018 року”, — йдеться у рішенні суду.
Також вказано, що ухвала “оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді”.
Нагадаємо, 24 квітня 2018 року співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.
27 квітня 2018 року Солом’янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.
У травні суд відсторонив Карамушку від посади керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ у Києві та Київській області.