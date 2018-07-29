Следствие по делу сотрудника киевского главка СБУ продолжили до 24 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области Александра Карамушки, подозреваемого в получении 47,5 тыс. долл. взятки. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
Согласно постановлению, в суд обратился детектив НАБУ с ходатайством, в котором просил продолжить досудебное расследование по делу сотрудника киевского главка СБУ Александра Карамушки и еще одного человека.
"... продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве... до 6 (шести) месяцев, то есть до 24 октября 2018", - говорится в решении суда.
Также указано, что решение "обжалованию не подлежит и возражения против нее могут быть поданы во время подготовительного производства в суде".
Напомним, 24 апреля 2018 сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. Долл. взятки сотрудника СБУ .
27 апреля 2018 Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.
В мае суд отстранил Карамушки от должности руководителя структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.