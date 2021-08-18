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Співробітники посольства США в Кабулі знищили паспорта деяких афганців

Співробітники посольства США в Кабулі знищили паспорта деяких афганців

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Співробітники посольства США в Кабулі знищили паспорта деяких громадян Афганістану під час підготовки до евакуації. Про це повідомила у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на члена Палати представників Конгресу США, демократа Енді Кіма, передає УНН.

Цитата

“Візити з візових і паспортних питань в посольстві скасовані, а паспорта, що знаходилися в розпорядженні посольства, знищені, — наводить CNN заяву Кіма. — На даний момент надання візових послуг на території Афганістану неможливо”.

Деталі

CNN не має точних даних про причини знищення паспортів громадян Афганістану, проте не виключає, що це було зроблено з тим, щоб вони не потрапили в руки представників радикального руху “Талібан”.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в рамках підготовки до вимушеної евакуації співробітників американського посольства зобов’язали знищити важливу документацію та настільні комп’ютери. За словами законодавця, серед цих документів були паспорти деяких афганців.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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