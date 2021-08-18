Співробітники посольства США в Кабулі знищили паспорта деяких афганців

Цитата
“Візити з візових і паспортних питань в посольстві скасовані, а паспорта, що знаходилися в розпорядженні посольства, знищені, — наводить CNN заяву Кіма. — На даний момент надання візових послуг на території Афганістану неможливо”.
Деталі
CNN не має точних даних про причини знищення паспортів громадян Афганістану, проте не виключає, що це було зроблено з тим, щоб вони не потрапили в руки представників радикального руху “Талібан”.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в рамках підготовки до вимушеної евакуації співробітників американського посольства зобов’язали знищити важливу документацію та настільні комп’ютери. За словами законодавця, серед цих документів були паспорти деяких афганців.
Контекст
Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.