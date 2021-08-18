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Актуальное
Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

Киев  •  УНН

 • 14781 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Энди Кима, передает УНН.

Цитата

“Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившихся в распоряжении посольства, уничтожены, — приводит CNN заявление Кима. — На данный момент предоставление визовых услуг на территории Афганистана невозможно”.

Детали

CNN не имеет точных данных о причинах уничтожения паспортов граждан Афганистана, однако не исключает, что это было сделано с тем, чтобы они не попали в руки представителей радикального движения “Талибан”.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к вынужденной эвакуации сотрудников американского посольства обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. По словам законодателя, среди этих документов были паспорта некоторых афганцев.

Контекст

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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