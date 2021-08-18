Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

Цитата
“Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившихся в распоряжении посольства, уничтожены, — приводит CNN заявление Кима. — На данный момент предоставление визовых услуг на территории Афганистана невозможно”.
Детали
CNN не имеет точных данных о причинах уничтожения паспортов граждан Афганистана, однако не исключает, что это было сделано с тем, чтобы они не попали в руки представителей радикального движения “Талибан”.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к вынужденной эвакуации сотрудников американского посольства обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. По словам законодателя, среди этих документов были паспорта некоторых афганцев.
Контекст
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.