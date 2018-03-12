Співпраця з МВФ є пріоритетом для влади - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом є пріоритетним завданням української влади та Президента особисто. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з бізнесом, передає кореспондент УНН.
"Наша співпраця з МВФ - пріоритет для влади, та для мене особисто. На неї розраховують та орієнтуються інвестори. Під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Федерікою Могеріні щодо надання 1 млрд євро також йшла мова про співпрацю з МВФ. Ми робимо все, щоб зробити максимум можливого задля продовження співпраці. Впевнений, що Мінфін та інші переговорники зможуть знайти баланс у співпраці з кредиторами та інтересами домогосподарств", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко сказав, що потрібно врахувати на переговорах з МВФ щодо ціни на газ.