Сотрудничество с МВФ является приоритетом для власти - Порошенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42602 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56368 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59860 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102675 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94076 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103762 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110782 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116999 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122540 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133967 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сотрудничество с МВФ является приоритетом для власти - Порошенко

Сотрудничество с МВФ является приоритетом для власти - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 8005 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является приоритетной задачей украинской власти и Президента лично. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с бизнесом, передает корреспондент УНН.

"Наше сотрудничество с МВФ - приоритет для власти, и для меня лично. На нее рассчитывают и ориентируются инвесторы. Во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини о предоставлении 1 млрд евро также шла речь о сотрудничестве с МВФ. Мы делаем все, чтобы сделать максимум возможного для продолжения сотрудничества. Уверен, что Минфин и другие переговорщики смогут найти баланс в сотрудничестве с кредиторами и интересами домохозяйств", - сказал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко сказал, что нужно учесть на переговорах с МВФ относительно цены на газ.

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