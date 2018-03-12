Сотрудничество с МВФ является приоритетом для власти - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является приоритетной задачей украинской власти и Президента лично. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с бизнесом, передает корреспондент УНН.
"Наше сотрудничество с МВФ - приоритет для власти, и для меня лично. На нее рассчитывают и ориентируются инвесторы. Во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини о предоставлении 1 млрд евро также шла речь о сотрудничестве с МВФ. Мы делаем все, чтобы сделать максимум возможного для продолжения сотрудничества. Уверен, что Минфин и другие переговорщики смогут найти баланс в сотрудничестве с кредиторами и интересами домохозяйств", - сказал П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко сказал, что нужно учесть на переговорах с МВФ относительно цены на газ.