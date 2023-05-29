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Співпраця України та Туреччини принесе ще більше користі людям: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Співпраця України та Туреччини принесе ще більше користі людям: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, обговорили подальшу співпрацю. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні та написав у Twitter, пише УНН.

Цитата 

«Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Привітав його із перемогою на виборах. Впевнений, що наша подальша співпраця – України та Туреччини – на всіх рівнях зможе принести ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності», - сказав Зеленський у відеозверненні. 

«Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права – це те, що ми робили, робимо і робитимемо разом», - додав Президент. 

Доповнення 

Також Зеленський привітав Ердогана з перемогою у президентських виборах та зазначив, що роль Туреччини у продовженні зернової ініціативи є вагомою складовою світової продовольчої безпеки. 



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