Співпраця України та Туреччини принесе ще більше користі людям: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, обговорили подальшу співпрацю. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні та написав у Twitter, пише УНН.
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«Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Привітав його із перемогою на виборах. Впевнений, що наша подальша співпраця – України та Туреччини – на всіх рівнях зможе принести ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності», - сказав Зеленський у відеозверненні.
«Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права – це те, що ми робили, робимо і робитимемо разом», - додав Президент.
Доповнення
Також Зеленський привітав Ердогана з перемогою у президентських виборах та зазначив, що роль Туреччини у продовженні зернової ініціативи є вагомою складовою світової продовольчої безпеки.