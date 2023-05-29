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Сотрудничество Украины и Турции принесет еще больше пользы людям: Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Киев • УНН

 • 749892 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудили дальнейшее сотрудничество. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении и написал в Twitter, пишет УНН.

Цитата 

«Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество – Украины и Турции – на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», - сказал Зеленский в видеообращении. 

«Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права – это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе», - добавил Президент. 

Дополнение 

Также Зеленский поздравил Эрдогана с победой в президентских выборах и отметил, что роль Турции в продолжении зерновой инициативы является весомой составляющей мировой продовольственной безопасности. 

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