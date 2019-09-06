Співачка Нікі Мінаж оголосила про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Популярна американська співачка і реп-виконавиця Нікі Мінаж (Nicki Minaj) оголосила про завершення музичної кар’єри. Відповідну заяву артистка опублікувала в четвер на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
36-річна співачка, справжнє ім’я якої — Оніка Таня Мараж, зазначила, що кидає кар’єру заради сімейного життя. “Я вирішила піти і присвятити себе сім’ї, — написала Мінаж. — Знаю, що ви, хлопці, будете задоволені”. Інтернет-портал TMZ зазначає, що неоднозначна фраза була адресована недоброзичливцям співачки.
“Звертаючись до фанатів — підтримуйте мене, робіть це аж до моєї смерті, — підкреслила співачка. — Буду любити вас все життя”. У серпні Мінаж оголосила про те, що через 80 днів вона вийде заміж за свого бойфренда Кеннета Петті.
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Мінаж випустила чотири повноформатних студійних альбоми. Вона ставала лауреатом однієї з найпрестижніших у США премій American Music Awards у номінаціях “Улюблений реп/хіп-хоп-артист” і “Улюблений реп/хіп-хоп-альбом”. Кілька разів отримувала за кліпи на свої пісні премію MTV Video Music Awards, 10 разів висувалася на премію Grammy.
Нагадаємо, у цьому році Тейлор Свіфт здобула головну премію MTV Video Music Awards.