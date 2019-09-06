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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105638 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118861 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110494 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116770 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123175 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149852 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149720 просмотра

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Певица Ники Минаж объявила о завершении карьеры

Певица Ники Минаж объявила о завершении карьеры

Киев  •  УНН

 • 95022 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Популярная американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж (Nicki Minaj) объявила о завершении музыкальной карьеры. Соответствующее заявление артистка опубликовала в четверг на своей странице в Twitter, передает УНН.

36-летняя певица, настоящее имя которой — Оника Таня Мараж, отметила, что бросает карьеру ради семейной жизни. “Я решила уйти и посвятить себя семье, — написала Минаж. — Знаю, что вы, ребята, будете довольны”. Интернет-портал TMZ отмечает, что неоднозначная фраза была адресована недоброжелателям певицы.

“Обращаясь к фанатам — поддерживайте меня, делайте это до моей смерти, — подчеркнула певица. — Буду любить вас всю жизнь”. В августе Минаж объявила о том, что через 80 дней она выйдет замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.

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Минаж выпустила четыре полноформатных студийных альбома. Она становилась лауреатом одной из самых престижных в США премий American Music Awards в номинациях “Любимый рэп/хип-хоп артист” и “Любимый рэп/хип-хоп-альбом”. Несколько раз получала за клипы на свои песни премию MTV Video Music Awards, 10 раз выдвигалась на премию Grammy.

Напомним, в этом году Тейлор Свифт получила главную премию MTV Video Music Awards.

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