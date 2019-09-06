Певица Ники Минаж объявила о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Популярная американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж (Nicki Minaj) объявила о завершении музыкальной карьеры. Соответствующее заявление артистка опубликовала в четверг на своей странице в Twitter, передает УНН.
36-летняя певица, настоящее имя которой — Оника Таня Мараж, отметила, что бросает карьеру ради семейной жизни. “Я решила уйти и посвятить себя семье, — написала Минаж. — Знаю, что вы, ребята, будете довольны”. Интернет-портал TMZ отмечает, что неоднозначная фраза была адресована недоброжелателям певицы.
“Обращаясь к фанатам — поддерживайте меня, делайте это до моей смерти, — подчеркнула певица. — Буду любить вас всю жизнь”. В августе Минаж объявила о том, что через 80 дней она выйдет замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.
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Минаж выпустила четыре полноформатных студийных альбома. Она становилась лауреатом одной из самых престижных в США премий American Music Awards в номинациях “Любимый рэп/хип-хоп артист” и “Любимый рэп/хип-хоп-альбом”. Несколько раз получала за клипы на свои песни премию MTV Video Music Awards, 10 раз выдвигалась на премию Grammy.
Напомним, в этом году Тейлор Свифт получила главную премию MTV Video Music Awards.