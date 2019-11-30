"Спиртовий" законопроект Зеленського “протягли” повз увагу чотирьох комітетів Ради

Йдеться, зокрема, про проект ЗУ №2300 про скасування державної монополії на виробництво спирту.

Рада прийняла документ за основу 15 листопада 2019 року.

На момент винесення проекту ЗУ до сесійної зали документ містив висновок Головного науково-експертного управління ВР, комітету ВР з питань інтеграції України із Європейським Союзом, комітету ВР з питань економічного розвитку та висновок щодо відповідності проекту вимогам антикорупційного законодавства.

Натомість, до цього часу до законопроекту відсутні висновки комітету ВР з питань бюджету, комітету Ради з питань регламенту, комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, а також аграрного комітету ВР.

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У Бюджетному комітеті на запит УНН зокрема повідомили, що просто, нібито, не встигли вивчити законопроект №2300 до того часу, як економічний комітет вже ухвалив рішення голосувати його у першому читанні.

У комітеті фінансів просто повідомили, що документ №2300 не вивчали і крапка. Хоча з самого початку саме фінансовий комітет був визначений головним з розгляду законопрокту. І лише згодом його передали до економічного.

До регламентного комітету УНН звернувся з проханням пояснити процедуру, зокрема, чи можна ухвалювати проект ЗУ за відсутності бюджетних та фінансових висновків. У відповідь там просто констатували, що законопроект №2300 вони не вивчали, оскільки не отримували відповідного звернення від профільного комітету.

Тим часом, президентський законопроект про демонополізацію спиртової галузі та приватизацію “Укрспирту” зараз готують до другого читання. І засідання профільного економічного комітету з цього питання заплановане на сьогодні - 2 грудня.

Раніше, представники фракції “Слуга народу” обіцяли зустрітися з Президентом, аби обговорити суттєве доопрацювання проекту №2300. Проте, зустріч досі так і не відбулася.

Окремо зустрічі з Президентом з окресленого питання вимагали й профспілки, та всі їх прохання поки залишаються проігнорованими.

Економісти та експерти, тим часом, б'ють на сполох. Кажуть, що “спиртовий” документ ОП не має фінансових розрахунків, а його ухвалення в чинній редакції не просто зруйнує та знецінить “Укрспирт”, але й відкриє шлях до контрабанди спирту в Україну й збільшення горілчаного фальсифікату.

Так, за словами Владислава Дзівідзінського, "спиртова" реформа Зеленського переслідує інтереси горілчаних гігантів, які окрім наявної в них монополії алкогольного ринку, стануть ще й монополістами спиртової галузі.

Екснардеп Ігор Луценко, у свою чергу, навіть назвав прізвища ймовірних бенефіціарів президентської ініціативи.

“За моїми даними, той-таки напівлегендарний Чеба (Чеботарьов — ред.) з колегами давно підготувався до такої „реформи“, і вже придбав декілька спиртових заводів у Молдові та Росії, щоб поставляти спирт в Україну через визначені його друзями у Кабміні держструктури”, — написав він.