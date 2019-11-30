"Спиртовой" законопроект Зеленского "протащили" мимо внимания четырех комитетов Рады

Речь идет о проекте ЗУ №2300 об отмене государственной монополии на производство спирта.

Рада приняла документ за основу 15 ноября 2019 года.

На момент вынесения проекта ЗУ в сессионный зал документ содержал вывод Главного научно-экспертного управления ВР, комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, комитета ВР по вопросам экономического развития и заключение о соответствии проекта требованиям антикоррупционного законодательства.

Но, до сих пор к законопроекту отсутствуют выводы комитета ВР по вопросам бюджета, комитета Рады по вопросам регламента, комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также аграрного комитета ВР.

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В Бюджетном комитете на запрос УНН в частности сообщили, что просто, якобы, не успели изучить законопроект №2300 до тех пор, как экономический комитет уже принял решение голосовать его в первом чтении.

В комитете финансов просто сообщили, что документ №2300 не изучали и точка. Хотя изначально именно финансовый комитет был определен главным по рассмотрению законопрокта. И только потом его передали в экономический.

В регламентный комитет УНН обратился с просьбой объяснить процедуру, в частности, можно ли принимать проект Закона при отсутствии бюджетных и финансовых выводов. В ответ там просто констатировали, что законопроект №2300 они не изучали, поскольку не получали соответствующего обращения от профильного комитета.

Между тем, президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли и приватизации "Укрспирта" сейчас готовят ко второму чтению. И заседание профильного экономического комитета по этому вопросу запланировано на сегодня - 2 декабря.

Ранее представители фракции "Слуга народа" обещали встретиться с Президентом, чтобы обсудить существенные доработки проекта №2300. Однако, встреча до сих пор так и не состоялась.

Отдельно встречи с Президентом относительно очерченного вопроса требовали и профсоюзы, и все их просьбы пока остаются проигнорированными.

Экономисты и эксперты, тем временем, бьют тревогу. Говорят, что "спиртовой" документ ОП не имеет финансовых расчетов, а его принятие в действующей редакции не просто разрушит и обесценит "Укрспирт", но и откроет путь к контрабанде спирта в Украине и увеличению водочного фальсификата.

Так, по словам Владислава Дзивидзинського, "спиртовая" реформа Зеленского преследует интересы водочных гигантов, которые кроме имеющейся у них монополии алкогольного рынка, станут еще и монополистами спиртовой отрасли.

Экс-нардеп Игорь Луценко, в свою очередь, даже назвал фамилии вероятных бенефициаров президентской инициативы.

"По моим данным, тот же полулегендарный Чеба (Чеботарев - ред.) с коллегами давно подготовился к такой "реформе", и уже приобрел несколько спиртовых заводов в Молдове и России, чтобы поставлять спирт в Украину через определенные его друзьями в Кабмине госструктуры", - написал он.