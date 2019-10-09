Спікер Палати представників заявила, що Трамп загрожує безпеці США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розцінює відмову Білого дому співпрацювати з розслідування в рамках імпічменту президенту Дональда Трампа як спробу приховати зраду демократії. Про це йдеться в поширеному у вівторок ввечері заяві спікера нижньої палати, передає УНН.
“Президент намагається ввести беззаконня... Його дії загрожують нашій національній безпеці, порушують конституцію, підривають цілісність наших виборів, — наголошується в тексті. — Лист Білого дому — це одна з останніх спроб приховати зраду демократії і затвердити, що президент перебуває над законом”.
“Лист вочевидь хибне, це чергова незаконна спроба приховати факти зусиль адміністрації Трампа залучити іноземні сили втрутитися у вибори 2020 року, — стверджується в заяві. — Ми бачимо зростаючу базу доказів того, що президент зловживав своїм службовим становищем і порушив клятву захищати і оберігати конституцію”.
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Пелосі застерегла Білий дім від “спроб приховати правду про зловживання владою президентом”. “Пане президенте, ви не вище закону. Ви будете притягнуті до відповідальності”, — йдеться в тексті.
Нагадаємо, у вівторок Білий дім повідомив демократів Палати представників, що не збирається співпрацювати з ними в рамках процедури імпічменту. У направленому демократам листі підкреслюється, що в їх розслідуванні, за результатами якого вони ініціюють імпічмент, “немає жодного законної конституційної підстави, видимості об’єктивності і навіть найелементарніших гарантії належного судового розгляду”.