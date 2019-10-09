Спикер Палаты представителей заявила, что Трамп угрожает безопасности США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси расценивает отказ Белого дома сотрудничать по расследованию в рамках импичмента президенту Дональда Трампа как попытку скрыть измену демократии. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером заявлении спикера нижней палаты, передает УНН.
“Президент пытается ввести беззаконие ... Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают конституцию, подрывают целостность наших выборов, — отмечается в тексте. — Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть измену демократии и утвердить, что президент находится над законом”.
“Письмо очевидно ошибочное, это очередная незаконная попытка скрыть факты усилий администрации Трампа привлечь иностранные силы вмешаться в выборы 2020 года, — говорится в заявлении. — Мы видим растущую базу доказательств того, что президент злоупотреблял своим служебным положением и нарушил клятву защищать и оберегать конституцию”.
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Пелоси предостерегла Белый дом от “попыток скрыть правду о злоупотреблениях властью президентом”. “Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности”, — говорится в тексте.
Напомним, во вторник Белый дом сообщил демократам Палаты представителей, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента. В направленном демократам письме подчеркивается, что в их расследовании, по результатам которого они инициируют импичмент, “нет ни одного законного конституционного основания, видимости объективности и даже самых элементарных гарантии надлежащего судебного разбирательства”.