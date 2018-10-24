Спецзагони поліції взяли під охорону будівлі структур Джорджа Сороса - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Управління поліції Нью-Йорка направило антитерористичні загони для охорони і патрулювання будівель структур фінансиста Джорджа Сороса після виявлення у його будинку вибухового пристрою. Про це повідомив у вівторок начальник міської поліції Джеймс О’Ніл, передає газета The New York Times, інформує УНН.
Патрулі, озброєні далекобійними снайперськими гвинтівками і детекторами вибухових речовин, дислоковані у вівторок на підступах до будівель в тому числі фонду Сороса “Відкрите суспільство”. Даний запобіжний захід прийнятий після того, як у понеділок у будинку фінансиста було виявлено вибуховий пристрій.
“Заради зайвої обережності ми зв’язалися з представниками організацій Сороса”, — зазначив начальник поліції Нью-Йорка. За його словами, командування спецпідрозділу по протидії тероризму взяло під свою охорону ряд об’єктів в мегаполісі, що належать фінансисту і його структурам.
За даними джерел The New York Times в правоохоронних органах Нью-Йорка, Сороса не було вдома в той момент, коли зловмисник підклав йому вибуховий пристрій в поштову скриньку.
За інформацією видання, пристрій являв собою відрізок труби довжиною 15,2 см, наповнений порохом і оснащений детонатором. У разі детонації саморобна бомба, знищена згодом саперами, була здатна завдати тяжкі каліцтва і навіть вбити людину. Одне з джерел видання назвало пристрій “меншим за розміром, ніж типовий”.
Як повідомляв УНН, поруч із будинком Джорджа Сороса в штаті Нью-Йорк знайшли вибуховий пристрій.