Спецзагони поліції взяли під охорону будівлі структур Джорджа Сороса - ЗМІ

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Управління поліції Нью-Йорка направило антитерористичні загони для охорони і патрулювання будівель структур фінансиста Джорджа Сороса після виявлення у його будинку вибухового пристрою. Про це повідомив у вівторок начальник міської поліції Джеймс О’Ніл, передає газета The New York Times, інформує УНН.