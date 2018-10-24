Спецотряды полиции взяли под охрану здания структур Джорджа Сороса - СМИ

Патрули, вооруженные дальнобойными снайперскими винтовками и детекторами взрывчатых веществ, дислоцированы во вторник на подступах к зданиям в том числе фонда Сороса “Открытое общество”. Данная мера предосторожности принята после того, как в понедельник у дома финансиста было обнаружено взрывное устройство.

“Ради лишней предосторожности мы связались с представителями организаций Сороса”, — отметил начальник полиции Нью-Йорка. По его словам, командование спецподразделения по противодействию терроризму взяло под свою охрану ряд объектов в мегаполисе, принадлежащих финансисту и его структурам.

По данным источников The New York Times в правоохранительных органах Нью-Йорка, Сороса не было дома в тот момент, когда злоумышленник подложил ему взрывное устройство в почтовый ящик.

По информации издания, устройство представляло собой отрезок трубы длинной 15,2 см, наполненный порохом и снабженный детонатором. В случае детонации самодельная бомба, уничтоженная впоследствии саперами, была способна нанести тяжелые увечья и даже убить человека. Один из источников издания назвал устройство “меньшим по размеру, чем типичное”.

Как сообщал УНН, рядом с домом Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк нашли взрывное устройство.