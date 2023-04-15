Спецтрибунал для росії: Генпрокурор України та Президент Литви на зустрічі обговорили покарання агресора

ukru
Ексклюзив
15:02 • 47042 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 75821 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 107520 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 242629 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 175786 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 170026 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 266304 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455012 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346148 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357350 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203024 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175756 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 144528 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 137524 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 98893 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 242629 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 266304 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 501956 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 636673 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 661104 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 44842 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51311 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 137548 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175775 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203047 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Спецтрибунал для росії: Генпрокурор України та Президент Литви на зустрічі обговорили покарання агресора

Спецтрибунал для росії: Генпрокурор України та Президент Литви на зустрічі обговорили покарання агресора

Київ • УНН

 • 843547 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін обговорив з Президентом Литви Ґітанасом Науседою питання створення спеціального трибуналу для рф. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Офісом генерального прокурора України.

Деталі

Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив з Президентом Литви Ґітанасом Науседою питання відповідальності росії за воєнні злочини в Україні та створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії рф. Участь у зустрічі також взяла Генеральна прокурорка Литви Ніда Ґрунскене.

Президент Ґітанас Науседа зазначив, що всі, хто скоювали злочини на території України мають бути покарані.

"Литва й надалі активно підтримуватиме ідею України щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії росії проти України. Кожен, хто скоював злочини в Україні або віддавав накази про їхнє вчинення, має постати перед судом", - запевнив Науседа.

Андрій Костін наголосив, що для України залишається надзвичайно важливою підтримка Литви у боротьбі з агресором.

"Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії є найбільш ефективним та дієвим механізмом для притягнення керівництва росії до відповідальності за основні міжнародні злочини. Для України надзвичайно важливою є підтримка Литви цієї ініціативи у Генасамблеї ООН", - наголосив Костін за підсумками зустрічі.

Нагадаємо

Президент Литви наклав вето на закон про національні санкції щодо громадян рф і білорусі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38