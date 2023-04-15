Спецтрибунал для росії: Генпрокурор України та Президент Литви на зустрічі обговорили покарання агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін обговорив з Президентом Литви Ґітанасом Науседою питання створення спеціального трибуналу для рф. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Офісом генерального прокурора України.
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Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив з Президентом Литви Ґітанасом Науседою питання відповідальності росії за воєнні злочини в Україні та створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії рф. Участь у зустрічі також взяла Генеральна прокурорка Литви Ніда Ґрунскене.
Президент Ґітанас Науседа зазначив, що всі, хто скоювали злочини на території України мають бути покарані.
"Литва й надалі активно підтримуватиме ідею України щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії росії проти України. Кожен, хто скоював злочини в Україні або віддавав накази про їхнє вчинення, має постати перед судом", - запевнив Науседа.
Андрій Костін наголосив, що для України залишається надзвичайно важливою підтримка Литви у боротьбі з агресором.
"Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії є найбільш ефективним та дієвим механізмом для притягнення керівництва росії до відповідальності за основні міжнародні злочини. Для України надзвичайно важливою є підтримка Литви цієї ініціативи у Генасамблеї ООН", - наголосив Костін за підсумками зустрічі.
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