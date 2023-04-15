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Спецтрибунал для россии: Генпрокурор Украины и Президент Литвы на встрече обсудили наказание агрессора

Спецтрибунал для россии: Генпрокурор Украины и Президент Литвы на встрече обсудили наказание агрессора

Киев • УНН

 • 843539 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с Президентом Литвы Гитанасом Науседой вопрос создания специального трибунала для РФ. Об этом пишет УНН по информации обнародованной Офисом генерального прокурора Украины.

Детали

Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил с Президентом Литвы Гитанасом Науседой вопрос ответственности россии за военные преступления в Украине и создание специального трибунала для расследования преступления агрессии рф. Участие во встрече также приняла Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

Президент Гитанас Науседа отметил, что все, кто совершал преступления на территории Украины должны быть наказаны.

"Литва и в дальнейшем будет активно поддерживать идею Украины о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии россии против Украины. Каждый, кто совершал преступления в Украине или отдавал приказы об их совершении, должен предстать перед судом", - заверил Науседа.

Андрей Костин отметил, что для Украины остается чрезвычайно важной поддержка Литвы в борьбе с агрессором.

"Создание специального трибунала по преступлению агрессии является наиболее эффективным и действенным механизмом для привлечения руководства России к ответственности за основные международные преступления. Для Украины чрезвычайно важна поддержка Литвы этой инициативы в Генассамблее ООН", - подчеркнул Костин по итогам встречи.

Напомним

Президент Литвы наложил вето на закон о национальных санкциях в отношении граждан рф и беларуси

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