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Спецрейс з Бангкоку до Києва вилетить 13 травня - посольство

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. З міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" міста Бангкок 13 травня вилетить спецрейс до Києва. Квиток на нього коштує майже 600 доларів. Про це посольство України в Таїланді повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Спецрейс з Бангкоку до Києва вилетить 13 травня - посольство

“За результатами проведеного Посольством 3-4 травня опитування повідомляємо про здійснення авіакомпанією „Міжнародні авіалінії України“ спеціального комерційного рейсу PS1172 за маршрутом Бангкок-Київ. Виліт заплановано з міжнародного аеропорту „Суварнабхумі“ міста Бангкок 13 травня о 10:55”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що посольство не формує списки пасажирів на спецрейс — відлетіти ним зможуть лише ті громадяни, які придбають квиток, який коштує 598 дол. Його можна придбати на веб-сторінці авіакомпанії.

У посольстві зазначили, що рекомендації про те, як можна добратись до Бангкоку, насамперед з о.Пхукет, о.Самуї/о.Пханган, Патаї нададуть додатково.

Також у посольстві нагадали, що усі громадяни, які планують в’їхати в Україну та дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома”, можуть проходити 14-денну самоізоляцію вдома за місцем проживання. Для цього необхідно заздалегідь завантажити на телефон електронний сервіс “Дій вдома” та зареєструватись у ньому.

Громадяни, які не проходитимуть самоізоляцію з додатком вдома, мають після придбання квитка на рейс МАУ PS1172 невідкладно поінформувати про це посольство для проходження обсервації у визначених закладах.

Нагадаємо, що з Єгипту та Еміратів евакуаційними рейсами повернулись понад 350 українців.

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