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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спецрейс из Бангкока в Киев вылетит 13 мая - посольство

Киев • УНН

 • 12533 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Из международного аэропорта "Суварнабхуми" Бангкок 13 мая вылетит спецрейс в Киев. Билет на него стоит почти 600 долларов. Об этом посольство Украины в Таиланде сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Спецрейс из Бангкока в Киев вылетит 13 мая - посольство

"По результатам проведенного Посольством 3-4 мая опроса сообщаем об осуществлении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса PS1172 по маршруту Бангкок-Киев. Вылет запланирован из международного аэропорта "Суварнабхуми" Бангкок 13 мая в 10:55", - говорится в сообщении.

Сообщается, что посольство не формирует списки пассажиров на спецрейс - улететь ним смогут только те граждане, которые приобретут билет, который стоит 598 долл. Его можно приобрести на веб-странице авиакомпании.

В посольстве отметили, что рекомендации о том, как можно добраться до Бангкока, прежде всего с о.Пхукет, о.Самуи/ о.Пханган, Пата предоставят дополнительно.

Также в посольстве напомнили, что все граждане, которые планируют въехать в Украину и дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий дома", могут проходить 14-дневную самоизоляцию дома по месту жительства. Для этого необходимо заранее загрузить на телефон электронный сервис "Дий дома" и зарегистрироваться в нем.

Граждане, которые не будут проходить самоизоляцию с приложением дома, должны после приобретения билета на рейс МАУ PS1172 безотлагательно проинформировать об этом посольство для прохождения обсервации в определенных заведениях.

Напомним, что из Египта и Эмиратов эвакуационными рейсами вернулись более 350 украинцев.

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