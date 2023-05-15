Спецпредставник Китаю прибуде до Києва у вівторок на два дні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей прибуде до Києва з дводенним візитом у вівторок у межах європейського турне для роботи над мирними переговорами щодо війни в Україні, повідомляє AFP, пише УНН.
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Представник українського уряду повідомив AFP, що високопоставлений дипломат Китаю Лі Хуей "буде в Києві 16 і 17 травня".
Нагадаємо
З понеділка, 15 травня спецпредставник Пекіну Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію.
Європейське миротворче турне спецпредставника КНР з врегулювання російсько-українського конфлікту Лі Хуея було анонсоване минулої п’ятниці, 12 травня, МЗС Китаю.