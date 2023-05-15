Спецпредставитель Китая прибудет в Киев во вторник на два дня - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Специальный посланник Китая Ли Хуэй прибудет в Киев с двухдневным визитом во вторник в рамках европейского турне для работы над мирными переговорами по войне в Украине, сообщает AFP, передает УНН.
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Представитель украинского правительства сообщил AFP, что высокопоставленный дипломат Китая Ли Хуэй "будет в Киеве 16 и 17 мая".
Напомним
С понедельника, 15 мая спецпредставитель Пекина Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и россию.
Европейское миротворческое турне спецпредставителя КНР по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэя было анонсировано в минувшую пятницу, 12 мая, МИД Китая.