Спецпредставитель Китая прибудет в Киев во вторник на два дня - СМИ

Детали

Представитель украинского правительства сообщил AFP, что высокопоставленный дипломат Китая Ли Хуэй "будет в Киеве 16 и 17 мая".

Напомним

С понедельника, 15 мая спецпредставитель Пекина Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и россию.

Европейское миротворческое турне спецпредставителя КНР по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэя было анонсировано в минувшую пятницу, 12 мая, МИД Китая.