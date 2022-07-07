Спецоперація «Зміїний»: ССО повідомили нові подробиці та показали ексклюзивні кадри
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Сили спеціальних операцій розповіли в деталях, як зачищали сьогодні Зміїний, та показали ексклюзивні кадри з острова, пише УНН з посиланням на пресслужбу Командування ССО.
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Так, повідомляється, що вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.
Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.
За інформацією ССО, після виходу на плато острову група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.
Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острову. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО України.
Як розповіли в пресслужбі, в той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного.
«Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни нанесли ракетний удар по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України.
Нагадаємо
30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".
7 липня Оперативне командування відзвітувало про те, що Українські підрозділи спецпризначення виконали завдання з зачистки острова Зміїний, звідки нещодавно втекли рашисти.