Спецоперация «Змеиный»: ССО сообщили новые подробности и показали эксклюзивные кадры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Силы специальных операций рассказали в деталях, как зачищали Змеиный, и показали эксклюзивные кадры с острова, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Командования ССО.
Детали
Так, сообщается, что ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые плавники 73 морской центр СпП имени кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.
Первыми на остров взошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.
По информации ССО, после выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.
При выполнении задания группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным поставили флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.
Как рассказали в пресс-службе, в то время, когда наши воины выполняли задачи, русские суда начали маневрирование в направлении Змеиного.
«Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801 отдельного отряда ВМС Украины.
Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
7 июля Оперативное командование отчиталось о том, что Украинские подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный, откуда недавно сбежали рашисты.