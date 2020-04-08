Спеціаліст застеріг від масового використання апаратів ШВЛ при COVID-19: люди помиратимуть від сепсису

ukru
16:58 • 55553 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 129746 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 222924 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 225303 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 226264 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 217611 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 189762 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185243 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145673 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150089 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 108009 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 143016 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 149437 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 128208 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 241387 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 222927 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 225304 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 226266 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 217611 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 189762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 36366 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 17827 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 128208 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 143016 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112115 перегляди
Актуальне
Спеціаліст застеріг від масового використання апаратів ШВЛ при COVID-19: люди помиратимуть від сепсису

Спеціаліст застеріг від масового використання апаратів ШВЛ при COVID-19: люди помиратимуть від сепсису

Київ • УНН

 • 52088 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Слід максимально уникати ускладнень у перебігу коронавірусної інфекції, адже використання апаратів штучної вентиляції легень може призвести до виникнення ШВЛ-асоційованої пневмонії. Про це в інтерв’ю УНН розповів Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України 2014 - 2016 рр.

За словами Протаса, руйнація системи санітарно-епідеміологічного захисту, знищення профільної медичної освіти призвели до того, що в Україні бракує спеціалістів, які б могли працювати з апаратами штучної вентиляції легень.

“(...) навіть якщо ми зараз привеземо ще декілька сотень цих апаратів — у нас не буде кому на них працювати. Такі специфічні навички потрібно постійно підтримувати, а у нас за часи правління попередніх команд у міністерстві сотні тисяч лікарів просто повиїжджали за кордон.

І я вам скажу з точки зору інфекційного контролю, як спеціаліст, у нас треба уникати максимально взагалі можливості доведення перебігу хвороби до підключення до апарату ШВЛ. Тому що ми можемо спровокувати розвиток так званих ШВЛ-асоційованих пневмоній, які викликаються синьогнійною паличкою. Якщо зараз проаналізувати ситуацію в Італії, у них дуже багато людей помирають від сепсису. Сепсис не є прямим ускладненням коронавірусної інфекції. Сепсис — це є наслідком застосування апаратів ШВЛ з порушенням правил їх обробки і використання”, — заявив Протас.

Він пояснив, що протоколи, які ухвалюються наразі українськими медиками у регіонах, у відповідності до розпорядження міністра охорони здоров’я, і якими дозволено використання широкого спектру препаратів для лікування коронавірусної хвороби, спрямовані саме на те, щоб мінімізувати кількість випадків важкого перебігу хвороби.

“Щоб ми її на ранній стадії могли і продіагностувати, і пролікувати і не доводити людей до апаратів, тим самим не наражаючи їх на додаткову небезпеку”, - пояснив Протас.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затверджений МОЗ протокол лікування коронавірусу відвів українців від масових смертей — лікарі

Він також дав пораду тим, хто критикує ухвалення таких протоколів.

“А всім критиканам і псевдоекспертам я б порадив: хочете допомогти — йдіть у реанімації інфекційних відділень, там завжди не вистачає санітарок, допоможіть їм, безпосередньо фізичною працею, а не мудруйте у Facebook, чи на сторінках ЗМІ”, — сказав лікар.

Нагадаємо, одним з головних критиків українського протоколу лікування хворих коронавірусом стала колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, за часів якої була повністю знищена епідеміологічна служба України, що в свою чергу призвело до того, що досі не всі області змогли розгорнути лабораторії під час епідемії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73