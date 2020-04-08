Спеціаліст застеріг від масового використання апаратів ШВЛ при COVID-19: люди помиратимуть від сепсису

За словами Протаса, руйнація системи санітарно-епідеміологічного захисту, знищення профільної медичної освіти призвели до того, що в Україні бракує спеціалістів, які б могли працювати з апаратами штучної вентиляції легень.

“(...) навіть якщо ми зараз привеземо ще декілька сотень цих апаратів — у нас не буде кому на них працювати. Такі специфічні навички потрібно постійно підтримувати, а у нас за часи правління попередніх команд у міністерстві сотні тисяч лікарів просто повиїжджали за кордон.

І я вам скажу з точки зору інфекційного контролю, як спеціаліст, у нас треба уникати максимально взагалі можливості доведення перебігу хвороби до підключення до апарату ШВЛ. Тому що ми можемо спровокувати розвиток так званих ШВЛ-асоційованих пневмоній, які викликаються синьогнійною паличкою. Якщо зараз проаналізувати ситуацію в Італії, у них дуже багато людей помирають від сепсису. Сепсис не є прямим ускладненням коронавірусної інфекції. Сепсис — це є наслідком застосування апаратів ШВЛ з порушенням правил їх обробки і використання”, — заявив Протас.

Він пояснив, що протоколи, які ухвалюються наразі українськими медиками у регіонах, у відповідності до розпорядження міністра охорони здоров’я, і якими дозволено використання широкого спектру препаратів для лікування коронавірусної хвороби, спрямовані саме на те, щоб мінімізувати кількість випадків важкого перебігу хвороби.

“Щоб ми її на ранній стадії могли і продіагностувати, і пролікувати і не доводити людей до апаратів, тим самим не наражаючи їх на додаткову небезпеку”, - пояснив Протас.

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Він також дав пораду тим, хто критикує ухвалення таких протоколів.

“А всім критиканам і псевдоекспертам я б порадив: хочете допомогти — йдіть у реанімації інфекційних відділень, там завжди не вистачає санітарок, допоможіть їм, безпосередньо фізичною працею, а не мудруйте у Facebook, чи на сторінках ЗМІ”, — сказав лікар.

Нагадаємо, одним з головних критиків українського протоколу лікування хворих коронавірусом стала колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, за часів якої була повністю знищена епідеміологічна служба України, що в свою чергу призвело до того, що досі не всі області змогли розгорнути лабораторії під час епідемії.