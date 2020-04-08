Специалист предостерег от массового использования аппаратов ИВЛ при COVID-19: люди будут умирать от сепсиса

По словам Протаса, разрушение системы санитарно-эпидемиологического защиты, уничтожение профильной медицинского образования привели к тому, что в Украине не хватает специалистов, которые могли бы работать с аппаратами искусственной вентиляции легких.

"(...) даже если мы сейчас привезем еще несколько сотен аппаратов - у нас некому будет на них работать. Такие специфические навыки нужно постоянно поддерживать, а у нас за время правления предыдущих команд в министерстве сотни тысяч врачей просто выехали за границу.

И я вам скажу с точки зрения инфекционного контроля, как специалист, у нас надо избегать максимально вообще возможности доведения течения болезни до подключения к аппарату ИВЛ. Потому что мы можем спровоцировать развитие так называемых ИВЛ-ассоциированных пневмоний, вызываемых синегнойной палочкой. Если сейчас проанализировать ситуацию в Италии, у них очень много людей умирают от сепсиса. Сепсис не является прямым осложнением коронавирусной инфекции. Сепсис - это следствие применения аппаратов ИВЛ с нарушением правил их обработки и использования", - заявил Протас.

Он пояснил, что протоколы, которые принимаются сейчас украинскими медиками в регионах, в соответствии с распоряжением министра здравоохранения, и какими разрешено использование широкого спектра препаратов для лечения коронавирусной болезни, направлены именно на то, чтобы минимизировать количество случаев тяжелого течения болезни.

"Чтобы мы ее на ранней стадии могли и продиагностировать, и пролечить и не доводить людей до аппаратов, тем самым не подвергая их дополнительной опасности", - пояснил Протас.

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Он также дал совет тем, кто критикует принятие таких протоколов.

"А всем критиканам и псевдоэкспертам я бы посоветовал: хотите помочь - идите в реанимации инфекционных отделений, там всегда не хватает санитарок, помогите им, непосредственно физическим трудом, а не мудрствуйте в Facebook или на страницах СМИ", - сказал врач.

Напомним, одним из главных критиков украинского протокола лечения больных коронавирусом стала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, во времена которой была полностью уничтожена эпидемиологическая служба Украины, что в свою очередь привело к тому, что до сих пор не все области смогли развернуть лаборатории во время эпидемии.