Спецдоповідач ООН попросив Трампа помилувати засновника Wikileaks
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Спецдоповідач ООН з проблем тортур Нільс Мельцер звернувся до президента США Дональда Трампа з відкритим листом, в якому закликав його помилувати Джуліана Ассанжа. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.
“Пан Ассанж був незаконно позбавлений волі, таке положення зберігалося протягом 10 років. Він дуже дорого заплатив за те, що насмілився опублікувати правдиву інформацію про неправомірні дії урядів по всьому світу”, — написав Мельцер.
Він відвідав Ассанжа в лондонській в’язниці і зазначив, що стан затриманого значно погіршився, а його життя — в небезпеці.
“Я закликаю вас помилувати Ассанжа, тому що він не є і ніколи не був ворогом американського народу. Його організація Wikileaks бореться з відсутністю прозорості та з корупцією в усьому світі, і, отже, діє в інтересах як американського народу, так і людства в цілому”, — йдеться в зверненні Мельцера до Трампа.
Правозахисник підкреслив, що Ассанж ніколи не публікував неправдиву інформацію і ніколи не отримував доступ до інформації незаконним шляхом.
Додамо, що засновнику Wikileaks загрожує до 175 років в’язниці. Зараз він знаходиться в ув’язненні в Великобританії, а 4 січня британський суд повинен прийняти рішення про можливу його екстрадицію до США.
Як повідомляв УНН, Трамп помилував фігурантів розслідування про втручання Росії у вибори в США і ще більше десятка осіб.