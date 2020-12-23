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Спецдокладчик ООН попросил Трампа помиловать основателя Wikileaks

Киев • УНН

 • 8076 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Спецдокладчик ООН по проблеме пыток Нильс Мельцер обратился к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, в котором призвал его помиловать Джулиана Ассанжа. Об єтом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

Спецдокладчик ООН попросил Трампа помиловать основателя Wikileaks

“Г-н Ассанж был незаконно лишен свободы, такое положение сохранялось на протяжении 10 лет. Он очень дорого заплатил за то, что осмелился опубликовать правдивую информацию о неправомерных действиях правительств по всему миру”, — написал Мельцер.

Он посетил Ассанжа в лондонской тюрьме и отметил, что состояние задержанного значительно ухудшилось, а его жизнь — в опасности.

“Я призываю вас помиловать Ассанжа, потому что он не является и никогда не являлся врагом американского народа. Его организация Wikileaks борется с отсутствием прозрачности и с коррупцией во всем мире, и, следовательно, действует в интересах как американского народа, так и человечества в целом”, — говорится в обращении Мельцера к Трампу.

Правозащитник подчеркнул, что Ассанж никогда не публиковал ложную информацию и никогда не получал доступ к информации незаконным путем.

Добавим, что основателю Wikileaks грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас он находится в заключении в Великобритании, а 4 января британский суд должен принять решение о возможной его экстрадиции в США.

Как сообщал УНН, Трамп помиловал фигурантов расследования о вмешательстве России в выборы в США и еще более десятка человек.

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