Спецагента рф засудили за замовлене вбивство колишнього військового у Рівному

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Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели, що засуджений зі спільником були завербовані представниками фсб рф та у 2016 році отримали завдання за грошову винагороду вбити, колишнього військовослужбовця ЗСУ з Рівненщини.

Чоловіки готували вбивство кілька місяців і 16 вересня реалізували узгоджений план.

Засуджений стежив під будинком жертви та подав сигнал, коли екс військовий зайшов у під’їзд. Тоді спільник здійснив у нього 8 пострілів та ще кілька разів ударив пістолетом по голові. Зброю із глушником та вісім гільз виявили біля вбитого.

Після злочину вони втекли до росії, де отримали за виконане замовлення 2000 доларів США.

У суді чоловік своєї вини у вбивстві не визнав.

Вироком Рівненського міського суду чоловіка засуджено до 11 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також злочинець має сплатити дружині загиблого 500 000 грн моральної шкоди.

Його спільника теж вже засуджено за вбивство та державну зраду. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

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