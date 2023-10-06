В Одесі викрили іноземця, який замовив вбивство власника стоматологічного бізнесу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Одесі викрили і затримали громадянина іноземної держави, який замовив умисне вбивство власника стоматологічної клініки в столиці. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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За даними слідства, замовник у вересні підшукував кілера, який за 15 тис. дол. ліквідує громадянина України, який займається стоматологічним бізнесом. Іноземець хотів заволодіти бізнесом українця. Аби позбутися всіх можливих спадкоємців, після вбивства чоловіка повинні були вбити його дружину.
Завдяки вчасному реагуванню українських правоохоронців та колег з Молдови врятовано життя потерпілих. Виконавець злочину пішов на співпрацю.
За сприянням Інтерполу було сплановано проведення спільної поліцейської спецоперації. Щоб врятувати життя потерпілим, правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, після чого замовник отримав фотографію з підтвердженням і перерахував кошти.
Іноземцю повідомлено підозру в умисному вбивстві на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також проведено обшуки на території Одеси та Києва в осіб, які можуть бути причетні до злочину.
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