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В Одессе разоблачили иностранца, заказавшего убийство владельца стоматологического бизнеса в Киеве

В Одессе разоблачили иностранца, заказавшего убийство владельца стоматологического бизнеса в Киеве

Киев • УНН

 • 746394 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Одессе открыли и задержали гражданина иностранного государства, заказавшего умышленное убийство владельца стоматологической клиники в столице. Об этом сообщил офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, заказчик в сентябре подыскивал киллера, который за 15 тыс. долл. ликвидирует гражданина Украины, который занимается стоматологическим бизнесом. Иностранец хотел завладеть бизнесом украинца. Чтобы избавиться от всех возможных наследников, после убийства мужа должны были убить его жену.

Благодаря своевременному реагированию украинских правоохранителей и коллег из Молдовы спасены жизни пострадавших. Исполнитель преступления пошел на сотрудничество.

При содействии Интерпола было спланировано проведение совместной полицейской спецоперации. Чтобы спасти жизнь потерпевшим, правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, после чего заказчик получил фотографию с подтверждением и перечислил средства.

Иностранцу сообщено подозрение в умышленном убийстве по заказу (ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проведены обыски на территории Одессы и Киева у лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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