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Спецагента рф осудили за заказное убийство бывшего военного в Ровно

Спецагента рф осудили за заказное убийство бывшего военного в Ровно

Киев • УНН

 • 426805 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Была доказана вина мужчины, который по заказу фсб вместе с сообщником убил бывшего военнослужащего ВСУ из Ровно. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуроры Ровенской областной прокуратуры в суде доказали, что осужденный с сообщником были завербованы представителями фсб рф и в 2016 году получили задание за денежное вознаграждение убить бывшего военнослужащего ВСУ из Ровенской области.

Мужчины готовили убийство несколько месяцев и 16 сентября реализовали согласованный план.

Осужденный следил под домом жертвы и подал сигнал, когда экс военный зашел в подъезд. Тогда сообщник совершил в него 8 выстрелов и еще несколько раз ударил пистолетом по голове. Оружие с глушителем и восемь гильз обнаружили возле убитого.

После преступления они сбежали в Россию, где получили за выполненный заказ 2000 долларов США.

В суде мужчина своей вины в убийстве не признал.

Приговором Ровенского городского суда мужчина приговорен к 11 годам заключения с конфискацией имущества. Также преступник должен выплатить жене погибшего 500 000 грн морального ущерба.

Его сообщник тоже уже осужден за убийство и государственную измену. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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