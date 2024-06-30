Спека в Україні: завтра стовпчики термометрів піднімуться до +37
Київ • УНН
1 липня в Україні очікується сильна спека, температура повітря підніметься до плюс 35-37 градусів.
Завтра, 1 липня, в Україні очікується сильна спека, на півдні та сході країни місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35 - 37. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За даними синоптиків, 1 липня у західних областях хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі. I рівень небезпечності, жовтий
На решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 17-22°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.
Сезонні обмеження для вантажівок у спеку діятимуть з 1 липня27.06.24, 09:48 • 10914 переглядiв