Завтра, 1 июля, в Украине ожидается сильная жара, на юге и востоке страны местами столбики термометров поднимутся до плюс 35 - 37. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, 1 июля в западных областях облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях значительные дожди. I уровень опасности, желтый

На остальной территории небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-22°; днем 29-34°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°.

Сезонные ограничения для грузовиков в жару будут действовать с 1 июля