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Спека та переважно суха погода: прогноз на сьогодні

Спека та переважно суха погода: прогноз на сьогодні

Київ • УНН

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30 серпня в Україні очікується переважно суха погода з температурою до 33°. На півдні можливі короткочасні дощі та грози, вітер східний та північно-східний 5-10 м/с.

В Україні очікується сьогодні переважно суха погода з температурою до 33°. На півдні можливі короткочасні дощі та грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 30 серпня без опадів, лише у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 28-33°, на високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 14-19°.

На Київщині

Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; в Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКиївщина

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