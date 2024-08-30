Спека та переважно суха погода: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
30 серпня в Україні очікується переважно суха погода з температурою до 33°. На півдні можливі короткочасні дощі та грози, вітер східний та північно-східний 5-10 м/с.
В Україні очікується сьогодні переважно суха погода з температурою до 33°. На півдні можливі короткочасні дощі та грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 30 серпня без опадів, лише у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 28-33°, на високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 14-19°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; в Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.