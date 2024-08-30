Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

В Украине ожидается сегодня преимущественно сухая погода с температурой до 33°. На юге возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 30 августа без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 28-33°, на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем 14-19°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°.