Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня
Киев • УНН
30 августа в Украине ожидается преимущественно сухая погода с температурой до 33°. На юге возможны кратковременные дожди и грозы, ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с.
В Украине ожидается сегодня преимущественно сухая погода с температурой до 33°. На юге возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 30 августа без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 28-33°, на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем 14-19°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°.