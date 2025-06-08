Спека, місцями дощі та грози: якою буде погода в Україні в неділю
Київ • УНН
8 червня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, град, шквали 15-20 м/с.
У неділю, 8 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура ... вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°
У Києві та області в неділю очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря - 32-34°.
Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня 01.06.25, 17:33 • 164502 перегляди