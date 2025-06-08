Спека, місцями дощі та грози: якою буде погода в Україні в неділю

У неділю, 8 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура ... вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря - 32-34°.

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