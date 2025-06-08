Жара, местами дожди и грозы: какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 8 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ... днем 29-34° (на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°), в северо-западной части 23-28° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха - 32-34°.

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