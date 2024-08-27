Спека до 34° та місцями грози: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На більшості території України 27 серпня очікується суха та спекотна погода. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень сягатиме 29-34°C.
На більшості території України сьогодні очікується суха та спекотна погода. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень сягатиме 29-34°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 27 серпня у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34°, на високогір'ї Карпат 20-25°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 29-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 31-33°.