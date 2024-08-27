Спека до 34° та місцями грози: прогноз погоди на сьогодні

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На більшості території України 27 серпня очікується суха та спекотна погода. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень сягатиме 29-34°C.

На більшості території України сьогодні очікується суха та спекотна погода. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень сягатиме 29-34°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 27 серпня у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34°, на високогір'ї Карпат 20-25°.

На Київщині

Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 29-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКиївщина

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