Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

На большинстве территории Украины сегодня ожидается сухая и жаркая погода. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем будет достигать 29-34°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 27 августа в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге страны до 23°; днем 29-34°, на высокогорье Карпат 20-25°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 29-34°; в Киеве ночью 18-20°, днем 31-33°.