Спальний район Миколаєва вночі обстріляли, є загиблий та 6 поранених

Цитата

"Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень. За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки", - повідомив Кім у Telegram.

Детальна інформація уточнюється.

Деталі

Голова ОВА також повідомив, що внаслідок ранішнього удару, 29 липня, близько 10:00 по Корабельному району Миколаєва, п’ять людей загинуло, поранення отримали 14 осіб. Там ворожі касетні снаряди влучили у зупинку громадського транспорту.

Також були обстріли у Баштанському районі:



Вчора, 29 липня, орієнтовно о 18:00 були обстріли села Широке Широківської громади. Внаслідок чого відбулося займання полів. Постраждалих немає.



Вночі, 30 липня, орієнтовно о 01:20 у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо - спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що на лінії розмежування. Окрім того, зранку, 30 липня, відбулися обстріли територій поблизу сіл Лепетиха та Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено криворізькими енергетиками.



Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів у Миколаївській області.